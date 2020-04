Corona-Bußgeldkatalog beschlossen: Verbote bis 19. April

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Senat hat einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Auflagen beschlossen. Demzufolge sind bei wiederholten Verstößen Strafen von bis zu 25 000 Euro möglich, wie Innensenator Andy Grote (SPD) am Donnerstag in Hamburg nach einer Sondersitzung des Senats sagte. Die neue Verordnung zur Corona-Pandemie mit den Bußgeldern soll bereits am Freitag in Kraft treten. Gleichzeitig sind die für Hamburg geltenden Regelungen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus gebündelt und zunächst bis zum 19. April verlängert worden. «Das ist anstrengend, das ist belastend. Das wissen wir. Aber das müssen wir alle zusammen noch eine Weile durchhalten», sagte Grote.

Obwohl sich die meisten Hamburger an die Regeln hielten, gebe es täglich eine etwa dreistellige Zahl an Verstößen. «Seit Geltung der Kontaktbeschränkungen haben wir hier über 1000 Verstöße festgestellt, die wir auch als Strafverfahren geahndet haben.» So seien nicht nur Platzverweise und Aufenthaltsverbote ausgesprochen worden. Es habe sogar neun Ingewahrsamnahmen gegeben, weil Menschen überhaupt nicht einsichtig gewesen seien. «Insofern sind wir hier schon gefordert.»

Mit dem Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldkatalog habe die Polizei nun ein differenzierteres Instrumentarium, mit dem sie zielgerichteter und passgenauer mit einzelnen Verstößen umgehen könne, sagte Grote. Die Beamten würden allerdings auch weiterhin alle Ermessensspielräume nutzen.

Grote zufolge sind mit dem neuen Bußgeldkatalog 150 Euro bei Nichteinhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern in der Öffentlichkeit oder beim Betreten von Spielplätzen fällig. Ungenehmigte Ladenöffnungen werden mit 2500 Euro bis 5000 Euro geahndet. «Das ist keine härtere Linie. Wir werden weiter mit Augenmaß unterwegs sein.»

Damit sei Hamburg für die nächsten Tage und Wochen gerüstet. Mit den kommenden warmen Tagen werde es zunehmend den Drang geben, rauszugehen, sich zu bewegen und sich zu treffen. «Über die Osterfeiertage wird das nochmal zunehmen. Und da appellieren wir, dass sich alle so diszipliniert zu verhalten wie in der Vergangenheit. Wir wissen aber auch, dass das zunehmend schwerer wird. Insofern sind wir jetzt auch darauf vorbereitet, auf Verstöße entsprechend zu reagieren», sagte der Innensenator.

Alle bisher geltenden Allgemeinverfügungen, also alle bisherigen Einschränkungen, werden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zufolge bis mindestens 19. April aufrechterhalten. «Damit sind wir im Gleichklang aller Länder», sagte der Bürgermeister. Und auch dann werde es ausdrücklich nicht um Lockerungen gehen. «Ab dann wird neu beurteilt. (..) Wir müssen davon ausgehen, dass wir noch eine ganze Zeit mit dieser Epidemie befasst sind.» Geduld und Vernunft seien nun das Gebot der Stunde, betonte Tschentscher.

NDR mit Grote zu Bußgeldern

Bild zu Bußgeldkatalog