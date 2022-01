Corona-Beschränkungen könnten verlängert werden

Hannover (dpa/lni) – Die derzeit in Niedersachsen geltenden Corona-Regeln könnten über den 15. Januar hinaus verlängert werden. Eine Regierungssprecherin erklärte am Freitag in Hannover, es würde sie wundern, wenn die sogenannte Weihnachtsruhe mit der nächsten Verordnung aufgehoben würde. «Die Signale, die wir aus Berlin bekommen, gehen in eine ähnliche Richtung», sagte sie vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus. Zuvor hatte bereits die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» berichtet, dass die Regeln mindestens bis Ende Januar verlängert werden könnten.

Die Corona-Auflagen sehen derzeit vor, dass sich maximal zehn geimpfte oder genesene Menschen privat treffen dürfen – Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mitgerechnet. Wer nicht geimpft ist, darf nur zwei Menschen aus einem weiteren Haushalt treffen. Darüber hinaus gilt für viele Freizeitbereiche wie Kinos, Zoos und Restaurants die 2G-plus-Regelung (Zutritt für Geimpfte und Genesene) mit Test- oder Boosterpflicht, sofern die Kapazität nicht auf 70 Prozent verringert wird.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt in Niedersachsen unter dem Einfluss der Omikron-Variante des Coronavirus wieder stark an. Der landesweite Sieben-Tage-Wert lag am Freitag bei 239,8.

