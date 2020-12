Corona: Basketball-Spiel Braunschweig gegen Bonn verlegt

Braunschweig (dpa/lnw) – Wegen eines positiven Corona-Tests bei einem Spieler der Basketball Löwen Braunschweig ist das für den Dienstag angesetzte Bundesliga-Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn von der Ligaleitung kurzfristig verlegt worden. Alle anderen Spieler und Teammitglieder der Niedersachsen wurden nach Angaben der Liga am Montag negativ getestet, haben sich aber sicherheitshalber in vorübergehende Isolation begeben. Am Dienstag sollen weitere Tests vorgenommen werden. Dann dürfte auch eine Entscheidung darüber fallen, ob das Pokalspiel der Braunschweiger am Donnerstag bei Alba Berlin stattfinden kann.

