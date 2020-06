Corona: Ausschreibung für Wissenschaftspreis verlängert

Der Norddeutsche Wissenschaftspreis steht auf einem Tisch. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Schwerin (dpa) – Wegen der Corona-Krise ist die Ausschreibung für den Norddeutschen Wissenschaftspreis um einen Monat bis zum 31. Juli verlängert worden. Darauf hätten sich die norddeutschen Länder verständigt, da Wissenschaftler an Hochschulen und in Forschungseinrichtungen derzeit nur eingeschränkt arbeiten könnten, teilte das Wissenschaftsministerium in Schwerin am Donnerstag mit. Mit dem Preis sollen wissenschaftliche Kooperationsprojekte in Norddeutschland gewürdigt werden.

Der Preis werde in diesem Jahr für Kooperationen im Bereich der Naturwissenschaften vergeben. Dabei könne es um Grundlagenforschung gehen, um die anwendungsorientierte Forschung oder auch um Projekte aus dem Bereich des Wissens- und Technologietransfers, der wissenschaftlichen Weiterbildung und des Wissenschaftsmanagements.