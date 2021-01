Corona-Ausbruch in Bremerhavener Wohnheim

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Bremerhaven (dpa/lni) – In einem Bremerhavener Wohnheim haben sich 25 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Von den 24 Bewohnern der Einrichtung für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen seien 16 positiv auf das Virus getestet worden, teilte die Stadt Bremerhaven am Montag mit. Zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand sei derzeit stabil. Auch acht Beschäftigte des Hauses sowie eine Angehörige hätten sich infiziert. Die Einrichtung habe mit Hilfe des Pandemieplans bisher eine Ausbreitung der Infektion in andere Bereiche weitestgehend verhindert, hieß es. Am Freitag sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigte, die bisher einen negativen Befund hatten, erneut getestet werden.