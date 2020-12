Corona-Ausbruch bei Amazon in Garbsen: Bisher 60 Fälle

Mitarbeiter des Paketversenders Amazon sortieren Pakete im Sortierzentrum in Garbsen. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Garbsen (dpa/lni) – Mitten im vorweihnachtlichen Geschäft gibt es in einem Amazon-Verteilzentrum in Garbsen bei Hannover einen größeren Corona-Ausbruch. Das Gesundheitsamt habe rund 60 Personen registriert, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, teilte die Region Hannover dazu mit. Die Gesundheitsbehörde und das Unternehmen stehen demnach in Kontakt und haben sich bei einer Vor-Ort-Begehung zum Wochenbeginn ein Bild von der Situation gemacht.

«Das weitere Vorgehen wird derzeit zwischen dem Gesundheitsamt der Region Hannover sowie der Leitung vor Ort abgestimmt», teilte die Region weiter mit. In einer Stellungnahme des Unternehmens heißt es, dass die Gesundheitsbehörde die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen bestätigt. Im Weihnachtsgeschäft sind nach Konzernangaben mehr als 900 Mitarbeiter in Garbsen beschäftigt. Zunächst hatte die «Hannoversche Allgemeine Zeitung» über den Ausbruch berichtet.