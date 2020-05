Corona: 13 Mitarbeiter von Fleischbetrieben positiv getestet

Schleswig (dpa/lno) – Bei einer Reihenuntersuchung von 1800 Beschäftigten in Fleischbetrieben in Satrup und Böklund (Kreis Schleswig-Flensburg) sind bislang 13 Menschen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Diese Zahl teilte die Kreisverwaltung am Freitag mit. In den Betrieben waren die ersten Fälle in der vergangenen Woche bekannt geworden. Landrat Wolfgang Buschmann lobte die gute Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsamt und den Betrieben bei einer «logistischen Mammutaufgabe, die im Übrigen die größte Abstrichaktion in Schleswig-Holstein gewesen ist».