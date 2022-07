Cornelia Poletto zieht mit Palazzo auf die kleine Moorweide

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Spitzenköchin Cornelia Poletto lässt nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause in diesem Herbst wieder das Spiegelzelt für ihre Palazzo-Dinnershow aufbauen. In diesem Jahr wird der sogenannte Spiegelpalast allerdings nicht wie gewohnt bei den Deichtorhallen, sondern auf der kleinen Moorweide unweit des Bahnhofs Hamburg-Dammtor stehen. «Ich freue mich riesig, dass wir die Zusage für die Kleine Moorweide erhalten haben. Herrlich, dass unser Spiegelpalast nach zwei Jahren Zwangspause ab Mitte November nun endlich wieder seine Türen öffnen kann und wir unsere Gäste in der kommenden Palazzo-Spielzeit an diesem attraktiven Standort verwöhnen dürfen», sagte Poletto der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Der Umzug war nötig, weil die Deichtorhallen umgebaut werden und auf der Palazzo-Fläche viel Baumaterial abgestellt werden muss. Poletto und ihr Team hatten sich deshalb für die Fläche am Fuße des Mittelweges beworben und schließlich kürzlich die Zusage dafür erhalten. Der Aufbau des Spiegelzeltes soll Mitte Oktober beginnen. Spielzeit ist dann vom 13. November bis zum 5. März 2023. Die Premiere ist für den 11. November geplant.

Die Dinnershow Hamburger Spiegelpalast ist eine von fünf «Palazzo»-Dinnershows in Deutschland, bei denen bekannte Köche als Gastgeber auftreten. Poletto ist seit 2014 Gastgeberin in Hamburg. Zuletzt hatten dem Veranstalter zufolge mehr als 27 000 Menschen die Show im Hamburger Spiegelpalast mit seinen 340 Sitzplätzen besucht.

In diesem Jahr wird die Show «Unikate» in Cornelia Polettos Palazzo aufgeführt. Dabei treffen viele unterschiedliche Charaktere und artistische Genres aufeinander. Der rote Faden der Show sei, dass sich die Künstler alle voneinander unterscheiden, sagte ein Palazzo-Sprecher dazu. Es werde eine wilde Mischung aus Artistik, Comedy, Musik und Tanz.

Das Vier-Gang-Menü steht ebenfalls schon. Im Hauptgang gibt es «Polettos Chickeria» – glasierte Perlhuhnbrust oder alternativ vegetarisches «Chicken» mit Süßkartoffelpüree, wildem Brokkoli und Vadouvan-Jus.

Wegen der gestiegenen Kosten seien die Ticketpreise leicht um vier Euro gestiegen, sagte der Sprecher weiter. Der Vorverkauf sei bisher gut angelaufen. «Das Bedürfnis und die Lust auf unbeschwerte Stunden scheint die Hemmungen zu überwiegen.»