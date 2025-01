Containerschiff stößt in Brunsbüttel mit Schleuse zusammen

Ein Containerschiff ist mit der Südschleuse in Brunsbüttel kollidiert. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Brunsbüttel (dpa/lno) –

Ein Containerschiff ist in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) mit der Südschleuse zusammengestoßen. Das unter zyprischer Flagge fahrende Schiff sei von der Elbe kommend mit dem Schleusenleitwerk kollidiert, teilte die Polizei mit. Dabei sei es am Bug an der Steuerbordseite zu großflächigen Farbabschürfungen gekommen.

Zudem riss bei dem Schleusenleitwerk ein Holz, welches an der Kaimauer zum Schutz vor Schiffen steht, aus der Verankerung. Trümmerteile verteilten sich den Angaben nach im Vorhafen und wurden geborgen. Verletzt wurde niemand und es liefen auch keine Betriebsstoffe aus.