Containerfund: Über 1000 Patronen unter Textilien versteckt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der Durchsuchung eines Containers aus Thailand hat der Zoll Hamburg mehr als 1000 Patronen sichergestellt. Die Munition sei zwischen Textilien und in Halsketten versteckt gewesen, teilte das Zollamt am Freitag mit. Insgesamt habe man 51 Pakete mit jeweils 22 Patronen und sechs Pakete mit jeweils 20 Halsketten gefunden. «Für die festgestellten Patronen konnte keine Erlaubnis vorgelegt werden», heißt es in einer Mitteilung. Der Container, der bereits vergangene Woche durchsucht wurde, sei lediglich für Textilien angemeldet gewesen. Ein Strafverfahren sowie weitere Ermittlungen seien eingeleitet worden.