Container mit Gefahrgut umgestürzt: Drei Verletzte

Travemünde (dpa/lno) –

Bei einem Gefahrgutunfall am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde sind am Freitag drei Männer leicht verletzt worden. Ein mit Wasserstoffperoxid beladener Container sei beim Transport umgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Gefahrstoff werde jetzt abgelassen und dabei mit großen Mengen Wasser verdünnt.

Bei den Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um zwei Hafenarbeiter und einen Lastwagenfahrer, der zu Fuß aus der Gefahrenzone fliehen wollte und dabei stürzte. Alle drei seien ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Polizeisprecher. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.