Comeback im Fußball: Stanislawski wird Drochtersen-Berater

Drochtersen (dpa) –

13 Jahre nach seinem letzten Trainerjob beim 1. FC Köln hat die St.-Pauli-Ikone Holger Stanislawski eine neue Aufgabe im Fußball: Der 56-Jähriger wird neuer Berater des Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Der ambitionierte Club aus dem Landkreis Stade möchte gern in die 3. Liga aufsteigen.

«Wir sind stolz, ihn an unserer Seite zu haben», sagte Vereinspräsident Rigo Gooßen und bestätigte damit einen Bericht der «Bild». «Dass jemand mit seiner Erfahrung und seinem Hintergrund Lust auf unser Projekt hat, zeigt, was hier in den vergangenen Jahren entstanden ist.»

Die Stationen von Stanislawski

Stanislawski war insgesamt 18 Jahre als Spieler, Sportlicher Leiter und Trainer für den FC St. Pauli tätig. 2001 schaffte er den Bundesliga-Aufstieg als Profi. 2010 führte er den Kiezclub als Trainer in die erste Liga.

Weitere Trainerstationen waren die TSG 1899 Hoffenheim und der 1. FC Köln. Danach zog sich der gebürtige Hamburger aus dem Profifußball zurück und eröffnete mit dem früheren HSV-Spieler Alexander Laas ein Supermarkt-Zentrum. Zwischen Stanislawski und Gooßen besteht nach Angaben ihres Vereins bereits eine geschäftliche Verbindung.