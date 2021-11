Coach Jansen lobt überragende Moral der Hamburger Handballer

Ein Spieler hält einen Handball mit dem Fuß fest. Foto: Andreas Gora/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Torsten Jansen war glücklich. «Ich bin mit der Moral der Mannschaft überragend zufrieden», sagte der Trainer der Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg am Samstagabend nach dem 28:28 (14:14) seiner Schützlinge gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe. Mit dem Teilerfolg baute der Aufsteiger aus der Hansestadt seine Punktebilanz auf gute 12:10 Zähler aus.

Beeindruckend waren einmal mehr der Kampfeswille und die Einsatzbereitschaft der Hamburger. Beim 21:24 (51.) und 22:25 (53.) schien die Partie schon verloren. Doch auch die Rückstände und eine Zeitstrafe gegen Asat Waliullin in der Schlussphase hielten den HSVH nicht auf. Nach einem Ballgewinn sorgte der dänische Linksaußen Casper Mortensen vor den 3611 Zuschauern für das 28:28. Bezeichnend für die geschlossene Teamleistung der Hamburger: Ersatzkeeper Jens Vortmann hielt mit seiner einzigen Parade des Abends den Punkt fest.

In der nächsten Woche stehen für das Jansen-Team zwei Spiele auf dem Programm. Am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) geht es zu Mitaufsteiger TuS N-Lübbecke, dessen Sonntags-Spiel bei Tabellenführer SC Magdeburg wegen Corona-Fällen bei den Bördestädtern abgesagt wurde. Am Sonntag (18.05 Uhr/Sky) wird dann die Heimpartie gegen die MT Melsungen, die Ende Oktober wegen eines medizinischen Notfalls im Publikum abgebrochen worden war, nachgeholt.

