Co-Trainer Zapata folgt Calles zu den Hamburg Towers

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat einen neuen Co-Trainer. Miguel Zapata folgt Cheftrainer Pedro Calles von Rasta Vechta an die Elbe, teilten die Hamburger am Freitag mit. Calles war drei Wochen zuvor zu den Towers gekommen. «Ich bin extrem glücklich, dass Miguel sich unserem neuen Projekt anschließt. Mit ihm bekommen wir einen guten Coach, aber vor allem einen noch besseren Menschen», sagte Calles, der mit seinem spanischen Landsmann seit 2018 ein Duo bildet.

Zum Trainerstab gehört weiterhin Benka Barloschky, der in Doppelfunktion auch Kooperationspartner SC Rist Wedel in der 2. Bundesliga betreut. An Bord bleibt auch Athletiktrainer Melvyn Wiredu. Dagegen wird der auslaufende Vertrag von Co-Trainer Austen Rowland nicht verlängert.

Mitteilung Hamburg Towers