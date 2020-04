Co-Trainer Kohlmann bleibt bis Juni 2021 bei Holstein Kiel

Co-Trainer Patrick Kohlmann beim offiziellen Fototermin. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat den Vertrag mit Co-Trainer Patrick Kohlmann um ein Jahr bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Das teilte der Verein am Freitag mit. Der gebürtige Dortmunder war im Sommer 2014 als Spieler von Union Berlin zur KSV Holstein gekommen. Dabei absolvierte der linke Verteidiger 85 Spiele in der 3. Liga und schaffte mit der Mannschaft den Aufstieg in die 2. Liga. Kohlmann habe als Co-Trainer «hervorragende Arbeit geleistet», sagte Holsteins Geschäftsführer Uwe Stöver.

Mitteilung Holstein Kiel