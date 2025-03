Clueso und Freunde spielen in der Elbphilharmonie

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem ausverkauften Akustikkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie hat Sänger Clueso («Gewinner», «Flugmodus») die Zuschauer begeistert. Bei dem rund zweieinhalbstündigen Auftritt spielte Clueso viele seiner bekannten Songs und erhielt dabei Unterstützung von gleich mehreren Freunden.

Sängerin Lotte performte mehrere Clueso-Songs, darunter «Gewinner», zu dem hunderte Handy-Taschenlampe erstrahlten. Autor Benjamin von Stuckrad-Barre las gemeinsam mit Clueso aus einem Buch, in dem es um Udo Lindenberg geht. Clueso imitierte dabei immer wieder den bekannten Musiker, mit dem er vor mehreren Jahren dessen Song «Cello» performte.

Stuckrad-Barre animierte das Publikum zum Aufstehen als das Lied «Keinen Zentimeter» gespielt wurde. Erstmals an diesem Abend stand der Saal in dem bekannten Konzerthaus.

Wiedersehen im nächsten Jahr in Hamburg

In der Elbphilharmonie sei die Idee für diese Tour entstanden, erzählte Clueso, der als Thomas Hübner in Erfurt geboren wurde. Bei der «Clueso+Friends» Akustiktour spielt der Musiker im April noch in Weimar und in Düsseldorf sowie in Zermatt in der Schweiz. Der 44-Jährige, der 2001 sein erstes Album veröffentlichte, zählt zu den bekanntesten deutschen Sängern.

Erst vor wenigen Tagen hatte er zudem eine Tour im kommenden Jahr angekündigt. Bei der «Deja Vu»-Tour macht Clueso Halt in einigen deutschen Städten – darunter auch in Hamburg, wo er im März in der «Barclays»-Arena spielen wird.