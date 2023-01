Clevere Kinder wehren sich gegen sexuelle Belästigung

Hannover (dpa/lni) –

Zwei zwölfjährige Mädchen haben sich am Samstagabend am Hauptbahnhof Hannover gegen eine sexuelle Belästigung durch einen 45-jährigen Mann gewehrt. Der Mann umarmte die Mädchen laut Polizeiangaben vom Sonntag und versuchte, eine der beiden zu küssen. Die Mädchen konnten sich jedoch aus der Situation befreien und den zunächst unbekannten Täter aus sicherem Abstand mit ihren Smartphones fotografieren. Anschließend sprachen sie eine Streife der Bundespolizei an und schilderten den Vorfall. Obwohl die Fahndung nach dem Täter zunächst erfolglos war, wurde er später durch Beamter der Bundespolizeiinspektion Hannover identifiziert. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen sexuelle Belästigung ermittelt.