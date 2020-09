Claussen übergibt Förderbescheid an Grenzpendlerberatung

Padborg/Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Europaminister Claus Christian Claussen (CDU) hat einen Förderbescheid in Höhe von 150 000 Euro für die Pendlerberatung im deutsch-dänischen Grenzgebiet übergeben. Diese finanzielle Unterstützung sei für die Vertiefung unseres deutsch-dänischen Miteinanders gut angelegt, sagte der Minister am Donnerstag beim Besuch des Regionskontors im dänischen Padborg nahe Flensburg. «Ich meine, es ist eine prima Investition in unsere gemeinsame gute Zukunft.»

Der anspruchsvollen Aufgabe des Grenz-Pendlerbüros komme aus Sicht der Landesregierung eine künftig noch wachsende Bedeutung zu, sagte Claussen. «Es geht darum, diese Arbeit zu stärken und das gute Beratungsangebot für Grenzpendler in der Region weiter zu entwickeln und auszuweiten auf ganz Schleswig-Holstein.» Für ihn heiße das etwa, das Beratungsangebot künftig auch Pendlern in der Fehmarnbelt-Region zugutekommen zu lassen.

Mit der Fertigstellung der geplanten festen Fehmarnbelt-Querung ist den Angaben zufolge ein Anwachsen der Zahl deutscher Grenzpendler in der Fehmarnbelt-Region zu erwarten. Grund sei, dass durch schnellere Verkehrsverbindungen bis in den Großraum Kopenhagen hinein, die Aufnahme einer Beschäftigung in Dänemark attraktiver als derzeit werden dürfte.

In den vergangenen Jahren schwankte die Zahl der in Dänemark registrierten Arbeitnehmer, die deutsche Staatsbürger sind und nicht in Dänemark wohnen, den Angaben zufolge zwischen 12 000 und 15 000 pro Jahr. Dem steht eine Zahl von 500 bis 700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Schleswig-Holstein gegenüber, die ihren Wohnsitz in Dänemark haben.