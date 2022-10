Chemikalien im Internet bestellt: Durchsuchung in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg ist am Mittwoch die Wohnung eines 32-Jährigen durchsucht worden, der Chemikalien bei einem Online-Marktplatz erworben haben soll. Der Verdacht, diese wären zur Herstellung von gefährlichem Nitroglycerin geeignet, habe sich aber bislang nicht bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. «Die aufgefundenen Stoffe werden nun analysiert.» Der Mann, der die Sachen legal gekauft hatte, wurde nicht festgenommen. Während des Einsatzes war ein Entschärfer vor Ort. Warum der Mann diese Chemikalien bestellt hatte, muss laut Polizei nun ermittelt werden.