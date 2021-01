Chefin der Nord-SPD fordert von Günther «Homeoffice-Gipfel»

SPD-Landesvorsitzende in Schleswig-Holsteinm, Serpil Midyatli. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) aufgefordert, die großen Arbeitgeber in Schleswig-Holstein zu einem digitalen «Homeoffice-Gipfel» einzuladen. Dabei müsse Günther eindringlich für das Arbeiten zu Hause werben, erklärte Midyatli am Dienstag unter Hinweis auf die hohen Corona-Infektionszahlen. «Wir dürfen nichts unversucht lassen, um Kontakte zu reduzieren.» Die schwersten Wochen der Corona-Pandemie stünden bevor, erläuterte Midyatli, die auch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD ist. «Trotzdem arbeiten nur halb so viele Menschen von Zuhause wie im Frühjahr.» In vielen Chefetagen werde immer noch auf Präsenz gesetzt. Viele Appelle seien wirkungslos verhallt. «Jetzt rächt sich, dass die Union die Einführung des Rechts auf Homeoffice verhindert hat.» Um das Coronavirus einzudämmen, müssten auch die Kontakte in den Büros eingeschränkt werden, argumentierte Midyatli. «Wo Homeoffice möglich ist, muss es jetzt auch stattfinden.» Das sei auch im Interesse der Unternehmen, weil so der Lockdown schneller beendet werden könne.