Charity-Konzert mit Wincent Weiss in der Elbphilharmonie

Hamburg (dpa/lno) –

Am Dienstagabend (20.00 Uhr) wird Wincent Weiss in der Hamburger Elbphilharmonie für den guten Zweck singen. Beim fünften «Channel Aid – live in Concert by JBL» soll der 29-jährige Popstar Garant für viele Zuhörerinnen und Zuhörer und damit auch für Spenden sein. Denn jeder, der das Live-Streaming-Event zu Hause verfolgt und die Werbung nicht wegklickt, steigert laut Veranstalter das Spendenaufkommen – ohne selbst dafür zu zahlen. Das übernehmen die Sponsoren. Jeder Klick generiert demnach Spenden.

Channel-Aid-Gründer Fabian Narkus will die «Generation YouTube» so für Wohltätigkeit sensibilisieren. «Es fühlt sich wie ein Neustart an und wir sind voller Vorfreude. Und das nicht nur wegen der tollen Musik, sondern auch, weil wir mit Channel Aid wieder denen helfen können, die es nicht so leicht haben im Leben», sagte er. Der Erlös gehe an soziale Projekte wie «Chance to Dance», das Tanzkurse für Menschen mit Behinderungen anbietet, oder «Right to Play», bei dem weltweit Kinder mit spielbasierten Methoden gefördert werden.