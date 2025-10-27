Chance für Peretz: HSV wechselt im DFB-Pokal den Torwart

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SV wird beim DFB-Pokalspiel in Heidenheim einen Torwartwechsel vornehmen. Der von Bayern München ausgeliehene Daniel Peretz wird bei der Zweitrunden-Partie am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) anstelle des Stammkeepers Daniel Heuer Fernandes im Tor stehen und damit sein Pflichtspiel-Debüt für den HSV geben. «Das hat er sich aufgrund seiner Trainingsleistungen und Leader-Qualitäten verdient», bestätigte Trainer Merlin Polzin.

Israels Nationaltorwart Peretz war im Sommer mit der Hoffnung nach Hamburg gewechselt, die neue Nummer eins zu werden und die in München fehlende Spielpraxis zu bekommen. Bislang kam der 25-Jährige für seinen neuen Verein aber noch in keinem Pflichtspiel zum Einsatz.

Peretz war darüber so sauer, dass er nach dem jüngsten Länderspiel gegen Norwegen öffentlich über ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäfts sprach. «Es ist offensichtlich, dass ich enttäuscht bin, dass ich in Hamburg nicht spiele», sagte der Keeper dem israelischen TV-Sender «Sport 5». «Ich kämpfe mental gegen die Situation. Vielleicht gibt es ja eine Veränderung im Januar, denn ich will unbedingt spielen.»