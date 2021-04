Champions League und Abstiegskampf: Wichtig für Nordclubs

Wolfsburg (dpa/lni) – Die beiden Nordclubs VfL Wolfsburg und Werder Bremen stehen an diesem Samstag in der Fußball-Bundesliga vor besonders richtungsweisenden Spielen. Die Wolfsburger könnten mit einem Heimsieg gegen Borussia Dortmund bereits vorzeitig die Qualifikation für die Champions League so gut wie perfekt machen. Der Tabellendritte geht mit einem Vorsprung von fünf Punkten in dieses wichtige Duell mit einem von zwei Verfolgern. Werder will sich nach sechs Niederlagen in Serie wieder aus dem Abstiegskampf befreien. Gegner ist der 1. FC Union Berlin mit dem ehemaligen Werder-Kapitän Max Kruse. Die Spiele in Wolfsburg und Berlin beginnen um 15.30 Uhr.

