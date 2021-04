Champions-League-Partie der Flensburger neu angesetzt

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Flensburg (dpa/lno) – Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat das Achtelfinal-Hinspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den HC Zagreb neu angesetzt. Die Partie, die am Donnerstag wegen Corona-Fällen beim kroatischen Meister abgesagt wurde, soll nun am kommenden Mittwoch nachgeholt werden, teilte die SG am Freitag mit. Einen Tag später ist dann das Rückspiel vorgesehen. Beide Partien finden in der Flensburger Arena statt.

Für die Partie am Mittwoch gibt es noch keine Anwurfzeit. Das Spiel am Donnerstag soll um 18.45 Uhr (DAZN) beginnen. Einen Nachteil sieht SG-Coach Maik Machulla nicht: «Wir haben in dieser Saison bereits mehrfach beweisen, dass wir mit solch unvorhergesehenen Situationen sehr gut umgehen könne», sagte der 44-Jährige.

Bereits am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) wollen die Flensburger die Bundesliga-Spitze im Spiel beim SC Magdeburg verteidigen. In der Partie gegen den aktuellen Tabellenzweiten rücken die dänischen Nationalspieler Mads Mensah Larsen und Simon Hald nach ihrer Corona-Quarantäne wieder in den Kader. Machulla: «Es ist schön, die beiden wieder dabei zu haben. Man hat ihnen im Training angemerkt, dass sie etwas Bewegungsmangel hatten.»

Der SG-Coach warnte vor Magdeburgs Rückraum mit Omar Ingi Magnusson, Christian O’Sullivan und Marko Bezjak sowie SCM-Keeper Jannick Green. Die Magdeburger Arena ist für die Flensburger ein schwieriges Pflaster. Den bis dato letzten Auswärtssieg gab es im Oktober 2011.

