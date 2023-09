Champions League in Hamburg, HSV-Trainer: «Etwas Besonderes»

Hamburg (dpa/lno) –

HSV-Trainer Tim Walter freut sich auf die Spiele der Champions League im Hamburger Volksparkstadion. Der ukrainische Fußball-Meister Schachtar Donezk bestreitet seine Heimspielen in der Königsklasse in der Arena des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Dabei trifft Schachtar auf den spanischen Top-Club FC Barcelona, den FC Porto aus Portugal und den belgischen Club Royal Antwerpen. Das hatte die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstagabend in Monaco ergeben.

«Das ist auch für mich etwas Besonderes», sagte der 47-jährige Walter am Freitag. «Ich habe, dass da ganz viele Zuschauer ins Stadion kommen. Einfach um dieses Erlebnis dann auch mal wieder in Hamburg zu erleben.» Der HSV hatte zuletzt in der Saison 2006/2007 in der Champions League gespielt, war aber nach der Gruppenphase ausgeschieden.

Wegen des russischen Angriffskriegs finden die Heimspiele von Schachtar nicht mehr in der Ukraine statt. Der HSV übernimmt für den Verein die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage und erhält dafür eine Umsatzbeteiligung. In der vergangenen Saison der Königsklasse hatte Donezk in der polnischen Hauptstadt Warschau gespielt.

Für die Partien sind laut Angaben des HSV bereits etwa 28.000 Ticketpakete an HSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber verkauft worden. Der ukrainische Verein spielt zunächst drei der sechs Partien in der Gruppenphase in der Hansestadt. Sollte sich Donezk für die K.-o.-Phase qualifizieren, kommt mindestens noch ein Achtelfinal-Spiel im Volkspark dazu.