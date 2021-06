Cessna legt Hamburger Flughafen vorübergehend lahm

Hamburg (dpa/lno) – Am Hamburger Flughafen ist am Donnerstagvormittag ein Kleinflugzeug von der Startbahn abgekommen und im Gras liegengeblieben. Wegen des Zwischenfalls musste der komplette Flugverkehr am Hamburger Flughafen für etwa eine Stunde eingestellt werden, wie eine Sprecherin sagte. Sechs Maschinen konnten nicht starten und zwei nicht landen.

Die Cessna mit drei Menschen an Bord habe den Start aus zunächst unbekannten Gründen abgebrochen, sei über die Landebahn hinausgerollt und dann im Gras liegengeblieben. Sie wurde weggeschleppt. Da der Flughafen zur Zeit nur über eine Start- und Landebahn verfüge, habe der Zwischenfall Auswirkungen auf den gesamten Flugverkehr gehabt, sagte die Sprecherin. Gegen 12 Uhr sei dann alles wieder angelaufen.

