Celler Wasa-Lauf wegen Coronavirus auf Oktober verschoben

Celle (dpa/lni) – Wegen des neuartigen Coronavirus ist der traditionsreiche Wasa-Lauf in Celle auf den 31. Oktober verschoben worden. Die Veranstalter bestätigten am Donnerstag auf ihrer Internetseite einen entsprechenden Bericht der «Celleschen Zeitung».

Ursprünglich sollte der Volkslauf mit rund 9000 Teilnehmern und mehreren tausend Zuschauern an diesem Sonntag stattfinden. Am Donnerstag wurde in Celle aber ein erster positiver Test auf das Covid-19-Virus bestätigt. Wie der Landkreis Celle mitteilte, ist ein 50 Jahre alter Mann betroffen, «der zum Kontaktumfeld des ersten bestätigten Corona-Patienten aus Uetze zählt» und sich «aus Sicherheitsgründen schon seit Ende Februar in Quarantäne befindet».

Bericht der Celleschen Zeitung

Homepage des Wasa-Laufs