CDU will Parkgebühren in Hamburg halbieren

Hamburg (dpa/lno) –

Die CDU will im Falle eines Siegs bei der Bürgerschaftswahl Anfang März die Parkgebühren in Hamburg halbieren. Durch die rot-grüne Verkehrspolitik sei das Parken in der Hamburger Innenstadt und den Stadtteilzentren in den vergangenen Jahren immer teurer geworden, sagte CDU-Spitzenkandidat und Fraktionschef Dennis Thering. Durch die Bewohnerparkzonen sei das Kurzzeitparken in vielen Stadtteilen nur noch gegen hohe Gebühren möglich.

«Der öffentliche Raum, der uns allen gehört, wird damit für alle Autofahrer zu einem teuren Pflaster», sagte Thering. «Das werden wir ändern und die Parkgebühren im öffentlichen Raum in ganz Hamburg pauschal halbieren.»

Es handele sich um eine bewusste Entscheidung für den Standort Hamburg – insbesondere zur Stärkung des Einzelhandels, hieß es. Die wegfallenden Einnahmen sollen durch Umschichtungen im Haushalt ausgeglichen werden.