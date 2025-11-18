CDU will Hamburger Klimaentscheid kippen

Thering zufolge sind viele Menschen in Hamburg wegen der Folgen des Volksentscheids zur Klimapolitik verunsichert (Archivbild). Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die CDU will den Volksentscheid zum Vorziehen des Klimaneutralitätsziels auf 2040 in Hamburg kippen. Seine Fraktion werde am 10. Dezember einen Entwurf für ein Änderungsgesetz in der Bürgerschaft zur Abstimmung stellen, sagte der Vorsitzende Dennis Thering. Ziel sei es, den ursprünglichen Plan wieder herzustellen, die Stadt erst bis spätestens 2045 klimaneutral zu machen. Durch das Vorziehen um fünf Jahre seien die Wirtschaft und der soziale Frieden in Hamburg massiv bedroht, sagte Thering.

Die Hamburgische Verfassung sehe eine solche Möglichkeit vor. Nötig für die Annahme des Änderungsgesetzes sei eine einfache Mehrheit.

Thering setzt auf Unterstützung der SPD

Er erwarte, dass auch die mit den Grünen regierenden Sozialdemokraten zustimmten. Auch könne er sich einen gemeinsamen interfraktionellen Antrag vorstellen, sagte Thering. Ziel müsse eine «realistische, sozialverträgliche und wirtschaftlich tragfähige Klimapolitik» sein.

Die Hamburgerinnen und Hamburger hatten sich am 12. Oktober bei einem sogenannten Zukunftsentscheid mit 53,2 Prozent für das Vorziehen der Klimaneutralität entschieden.

Seither nehme er eine große Verunsicherung in der Bevölkerung und bei den Unternehmen wahr, sagte Thering. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten ihm deutlich gemacht, sich über die Folgen des Volksentscheids nicht im Klaren gewesen zu sein.

Sollte das Änderungsgesetz in der Bürgerschaft angenommen werden, hätten die Initiatoren des Bürgerentscheids die Möglichkeit, binnen drei Monaten einen weiteren Volksentscheid zu initiieren. Dazu wären die Stimmen von 2,5 Prozent der Wahlberechtigten nötig, laut Thering sind das rund 33.000 Stimmen.