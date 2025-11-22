CDU und Grüne wählen neue Parteispitzen in Neumünster

Neumünster (dpa/lno) –

Rund anderthalb Jahre vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein beraten heute drei der fünf im Landtag vertretenen Parteien in Neumünster. Die beiden Koalitionspartner CDU und Grünen wählen ihren Landesvorstand. Ministerpräsident Daniel Günther bewirbt sich erneut um den CDU-Landesvorsitz. Er steht seit 2016 an der Parteispitze.

Bei den Grünen tritt Landeschef Gazi Freitag wieder an, seine Co-Vorsitzende Anke Erdmann jedoch nicht. Erdmann hatte dies mit dem Wechsel ihres Mannes Ulf Kämpfer (SPD) in die Landespolitik begründet. Die frühere Kieler Ratsfraktionschefin Lydia Rudow will ihre Nachfolgerin werden.

Der scheidende Kieler Oberbürgermeister Kämpfer präsentiert sich der Führungsriege der Nord-SPD. Er will zeigen, wie ein Schleswig-Holstein unter seiner Führung aussehen könnte. Kämpfer hat sich am 8. November in einem Mitgliederentscheid um die Spitzenkandidatur 2027 gegen die Landesvorsitzende und Oppositionsführerin Serpil Midyatli durchgesetzt.

Interessanterweise treten Günther und Kämpfer nur wenige Meter voneinander entfernt vor ihre Parteien – Günther schon am Vormittag (10.00 Uhr) in Halle 5 der Holstenhallen, Kämpfer am Nachmittag (14.00 Uhr) im dortigen Congress Center.