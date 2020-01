CDU und FDP wollen Hamburger Klimapaket auf Eis legen

Hamburg (dpa/lno) – CDU und FDP in der Hamburger Bürgerschaft wollen das vom rot-grünen Senat auf den Weg gebrachte Klimagesetz auf Eis legen. Das weitere Verfahren müsse umgehend gestoppt und ein unabhängiges Gutachten eingeholt werden, teilten die Fraktionschefs André Trepoll und Anna von Treuenfels-Frowein am Montag mit. Sie warfen SPD und Grünen handwerkliche und inhaltliche Fehler vor. In einem gemeinsamen Antrag ihrer Fraktionen wird die Bürgerschaft aufgefordert, «die unzureichende Vorbereitung der Senatsinitiative zur Fortschreibung des Hamburger Klimaplans» zu missbilligen.

«Das aus Wahlkampfzwecken im Eilverfahren eingebrachte Klimaschutzgesetz ist so nicht umsetzbar», heißt es darin. Bis zur Vorlage des Gutachtens müssten die Beratungen in den Ausschüssen ausgesetzt werden. Erst nach Abschluss des Notifizierungsverfahrens durch die Europäische Union und auf Grundlage des Gutachtens solle ein Gesetzgebungsverfahren in Gang gesetzt werden, «in dem Bürger, Verbände und die Wirtschaft umfassend beteiligt werden.»

Antrag von CDU und FDP