CDU und FDP richten Blick auf Mittelplate-Ölförderung

Kiel (dpa/lno) –

Die Landtagsfraktionen von CDU und FDP richten ihren Blick angesichts der aktuellen Energiekrise auf die heimische Ölförderung. Der FDP-Abgeordnete Oliver Kumbartzky befürwortet die Erschließung eines neuen Ölfeldes in 2000 bis 3000 Metern Tiefe von der Plattform Mittelplate vor der Dithmarscher Küste aus. Voraussichtlich könnten so zusätzlich bis zu zwei Millionen Tonnen Öl gefördert werden, teilte Kumbartzky am Dienstag mit. «Eine Förderung der bekannten zusätzlichen Mengen wären sicher und umweltverträglich von der bewährten Insel Mittelplate möglich.»

Nach Angaben des CDU-Abgeordneten Lukas Kilian wurden aus der Lagerstätte bisher knapp 40 Millionen Tonnen Erdöl gefördert. «Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sollten wir eine intensive Debatte zum Thema Rohstoffsouveränität führen», teilte Kilian mit. «Für uns gehört die Unterstützung eigener Rohstoffproduktionen sowie die Prüfung einer Ausweitung der Erdölförderung dazu.»