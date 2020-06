CDU: Tschentscher macht sich Fehlverhalten Grotes zu eigen

Peter Tschentscher (SPD, r), Hamburgs Erster Bürgermeister, steht in einer Sitzung. Foto: Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger CDU sieht in der Umtrunk-Affäre um Innensenator Andy Grote zunehmend auch Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) belastet. Äußerungen Tschentschers in der Landespressekonferenz am Dienstag hätten deutlich gemacht, dass sich der Bürgermeister weder mit Details des Umtrunks Grotes mit 30 Gästen vor knapp drei Wochen beschäftigt, noch darüber mit Grote gesprochen habe, sagte der Innenexperte der Fraktion, Dennis Gladiator. Tschentscher zeige sich «fernab eines Aufklärungswillens».

Mit der Erklärung, dass er unabhängig von der rechtlichen Bewertung des Vorgangs an Grote festhalten wolle, habe der Bürgermeister dem Innensenator «einen klaren Persilschein» ausgestellt. «Damit akzeptiert er das Verhalten Grotes nicht nur, er macht es sich zu eigen», sagte Gladiator. Damit nehme der gesamte Senat weiteren Schaden.