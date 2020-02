CDU sieht landeseigene Wohnungsbaugesellschaft kritisch

Hannover (dpa/lni) – Die CDU hat zurückhaltend auf den Vorschlag des Koalitionspartners SPD reagiert, den Wohnungsbau in Niedersachsen mit einer landeseigenen Gesellschaft selbst in die Hand zu nehmen. Es sei zu hinterfragen, ob eine solche Gesellschaft das richtige Mittel ist, um den Wohnungsbau zu beschleunigen, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer am Freitag. Auch das von CDU-Landeschef Bernd Althusmann geführte Wirtschaftsministerium machte wenig Hoffnung auf eine fixe Umsetzung. «Ich habe den Vize-Ministerpräsidenten (Althusmann) bislang nicht als großen Befürworter einer solchen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft wahrgenommen», sagte ein Sprecher.

Der SPD-Landesverband hatte sich am Vortag dafür ausgesprochen, mit einer neuen landeseigenen Gesellschaft mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, der dauerhaft in staatlicher Hand bleibt. Die Preisexplosion auf dem Wohnungsmarkt könne dann mit günstigen Mieten gebremst werden. Gleichzeitig würde öffentliches Vermögen aufgebaut.

Eine Regierungssprecherin kündigte an, sowohl Ministerpräsident Stephan Weil als auch Bauminister Olaf Lies (beide SPD) würden dafür werben, den Vorschlag noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen. Wenn es aber bei der Verweigerung der CDU bleibe, «wird es Thema des Wahlkampfs werden», sagte sie. Die nächste Landtagswahl findet voraussichtlich im Herbst 2022 statt.

Wie viel Geld für den Aufbau einer Wohnungsbaugesellschaft benötigt würde, ist nach Angaben der Staatskanzlei noch nicht abzusehen. Ein Sprecher von Bauminister Lies sagte: «Es muss mit vielen Beteiligten gesprochen werden. Wichtig ist, dass wir ein wirksames Instrument schaffen.»

2005 hatte das Land die Entwicklungsgesellschaft Nileg verkauft. Damals regierten CDU und FDP. Ministerpräsident Weil bezeichnete das als Fehler, den die Mieter bis heute zu spüren bekommen.