CDU: Senat muss Corona-Lockerungen planbar machen

Hamburg (dpa/lno) – Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert vom rot-grünen Senat eine bessere Planbarkeit bei weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Einen Tag nach den am Dienstag beschlossen Lockerungen zeige sich, dass die Kurzfristigkeit der Entscheidungen und fehlende Informationen im Vorfeld zu erheblichen Verunsicherungen bei Unternehmen in allen Branchen geführt hätten, erklärte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Götz Wiese, am Mittwoch.

Die Lockerungen für Geschäfte, Restaurants, Sportanlagen und andere Bereiche des öffentlichen Lebens seien richtig. «Dieser Weg der verantwortungsvollen Lockerung und des Wiederhochfahrens der Wirtschaft muss jetzt mit einem verlässlichen Plan unterlegt werden», forderte er. «Denn es ist ein Ärgernis, wenn die Unternehmen und Einrichtungen immer wieder «über Nacht» vor vollendete Tatsachen gestellt werden.» Ein Mindestmaß an Planbarkeit sei in der zweiten Phase der Corona-Krise unumgänglich.

«Andere Bundesländer haben es vorgemacht und bereits Anfang Mai Pläne für eine schrittweise Öffnung der Wirtschaft in unterschiedlichen Phasen vorgestellt», sagte Wiese. «Das erwarten wir jetzt auch vom Hamburger Senat, und zwar in enger Abstimmung mit Verbänden und Kammern.»