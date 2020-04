Kiel (dpa/lno) – Der CDU-Politiker Claus Christian Claussen ist nun offiziell Justizminister in Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreichte dem 59-Jährigen am Donnerstag in Kiel die Ernennungsurkunde. Claussen leitete bisher den Untersuchungsausschuss des Landtags zur Klärung der «Rocker-Affäre» bei der Landespolizei. Als Minister folgt er Sabine Sütterlin-Waack, die seit Mittwoch Innenministerin ist. Sie löste den zurückgetretenen Hans-Joachim Grote (beide CDU) ab.