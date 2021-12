CDU: Nur gesundheitliche Gründe für Ausnahme von Impfpflicht

Bremen (dpa/lni) – Die oppositionelle Bremer CDU-Fraktion will anders als SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte im Falle einer allgemeinen Impfpflicht keine weltanschaulichen und religiösen Ausnahmegründe gelten lassen. Eine Ausnahme dürfe es dann nur aus gesundheitlichen Gründen geben, sagte CDU-Fraktionschef Heiko Strohmann am Donnerstag in einer Aussprache der Bürgerschaft über Bovenschultes Regierungserklärung zur Corona-Lage. Dessen Position sei eine Bestätigung für «Querdenker», die im Falle einer Impfpflicht gegebenenfalls weltanschauliche Gründe anführen könnten.

Bovenschulte selbst «neigt» einer allgemeinen Impfpflicht zu, die aber ihre Grenzen haben müsse, so der SPD-Politiker. Es müsse Einzelfallausnahmen geben, «nicht nur aus medizinischen Gründen sondern unter Umständen auch mit Blick auf grundgesetzlich geschützte religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen». Auch eine Impfpflicht für Kinder lehnte der Regierungschef ab, weil diese selbst nur ein sehr geringes Risiko hätten, schwer zu erkranken.

