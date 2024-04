CDU Niedersachsen blickt mit von der Leyen auf Europawahl

Hannover (dpa/lni) –

Die CDU in Niedersachsen stimmt sich am Freitag (18.00 Uhr) in Hildesheim auf die Europawahl am 9. Juni ein. Zum Landesausschuss der Partei werden als Gastredner die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der EU-Parlamentarier David McAllister erwartet. Von der Leyen ist die Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei, der frühere Ministerpräsident McAllister ist CDU-Spitzenkandidat in Niedersachsen. Der CDU-Landesverband will zudem ein Europa-Papier verabschieden.

CDU-Landeschef Sebastian Lechner hatte bei der Aufstellung der Landesliste Ende November als Ziel ausgegeben, bei der Europawahl klar stärkste Kraft im Land und im Bund werden zu wollen. Seine Partei wolle «für Europa streiten und es nicht den Populisten überlassen».