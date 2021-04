CDU-Landesvorstand legt Vorschlag für Landesliste vor

Christoph Ploß (CDU) spricht im Bundestag. Foto: Christophe Gateau/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Der Vorsitzende der CDU Hamburg, Christoph Ploß, soll nach dem Willen des Landesvorstandes die Hamburger CDU als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen. Am Samstag hat der Vorstand der Hamburger CDU einstimmig seinen Vorschlag für die Landesliste bei der Bundestagswahl 2021 beschlossen und Ploß auf Listenplatz eins gesetzt. Auf Platz zwei ist Franziska Hoppermann gesetzt, Christoph de Vries und Rüdiger Kruse folgen auf den Plätzen drei und vier, wie die Partei am Samstag nach der digitalen Sitzung mitteilte. Ploß betonte, mit dem Vorschlag solle die ganze inhaltliche Vielfalt der Partei repräsentiert werden.

Endgültig beschlossen wird die Landesliste der Hamburger CDU bei einer coronagerechten Landesvertreterversammlung am 29. Mai mit digitaler Kandidatenvorstellung und anschließender Urnenwahl.

