CDU-Landesparteitag in Lingen beginnt

Lingen (dpa/lni) –

Die niedersächsische CDU startet am heutigen Nachmittag (17.00 Uhr) ihren Landesparteitag in Lingen im Emsland. Bei dem zweitägigen Parteitag werden nach CDU-Angaben mehr als 550 Mitglieder erwartet. Am Freitagabend wird der kürzlich wiedergewählte Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, eine Rede halten, am Samstag dann Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst. Alt-Bundespräsident Christian Wulff wird ebenfalls zu Gast sein.

Am Samstag will die CDU ihr Programm zur Landtagswahl im Oktober beschließen. Konkret sieht das vorläufige CDU-Regierungsprogramm unter anderem eine Unterrichtsgarantie sowie die Ausbildung von 10 000 zusätzlichen Kita-Fachkräften bis 2027 vor. Mittelfristig sollen auch die Vorschulen wieder eingeführt werden. CDU-Spitzenkandidat zur Wahl ist Landeschef Bernd Althusmann. In einer jüngsten Umfrage konnten die Christdemokraten den Rückstand auf die SPD auf drei Prozentpunkte verringern. Die CDU käme auf 27 Prozent, die SPD unter Ministerpräsident Stephan Weil auf 30 Prozent.