CDU kritisiert Abschaffung von Bürgergremien bei Behörden

Andre Trepoll, CDU-Abgeordneter in der Hamburgischen Bürgerschaft, schaut in die Kamera. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger CDU-Verfassungspolitiker André Trepoll hat die von Rot-Grün geplante Abschaffung der sogenannten Deputationen scharf kritisiert. Die Abschaffung dieser Bürgergremien als fachliche Kontrollinstanz der Arbeit der Fachbehörden sei das genaue Gegenteil von Verantwortung und Transparenz, sagte der Bürgerschaftsabgeordnete am Donnerstag im Rathaus. Das sei ein «Rückschritt der Demokratie in Hamburg». Diese Bürgergremien gebe es in der Hansestadt seit dem 16. Jahrhundert in der Verwaltung. In einem Antrag, der in die Bürgerschaft eingebracht werden soll, begründen die Regierungsfraktionen SPD und Grüne die geplante Abschaffung damit, dass die in der Öffentlichkeit weithin unbekannten Deputationen aus einer Zeit stammten, als es noch keine modernen Kontrollinstrumente gab.

