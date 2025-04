CDU Kiel stellt Journalist als Oberbürgermeisterkandidat auf

Moderator Gerrit Derkowski (links) will für die CDU Oberbürgermeister von Kiel werden. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Die CDU Kiel hat den Moderator Gerrit Derkowski (55) als Oberbürgermeister für die Landeshauptstadt Kiel nominiert. «Mit Gerrit nominieren wir jemanden, der sich sein ganzes Leben für Kiel entschieden hat und ein Kind dieser Stadt ist», sagte der Kreisvorsitzende Tobias von der Heide.

Die Oberbürgermeisterwahl in Kiel findet am 16. November 2025 statt. Der bisherige Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) tritt nicht erneut an, seine Amtszeit endet im April 2026.

Frischer Blick für Herausforderungen

CDU-Kreisvorsitzender von der Heide sagte, als Journalist könne Derkowski Menschen zusammenbringen und Lösungen identifizieren. «Dabei glauben wir, dass es von Vorteil ist, dass Gerrit kein Kind der Verwaltung ist, sondern mit einem frischen Blick auf die Herausforderungen schaut.»

«Ich freue mich sehr über die Nominierung», sagte Derkowski selbst. Zwei wichtige Punkte aus seinem Programm sollen Wirtschaft und Klimaschutz sein. «Denn wir brauchen eine starke Wirtschaft, wenn wir mehr Geld für Kita-Personal, Schulsanierungen oder Straßenbau ausgeben wollen. Und wir brauchen mehr Klimaschutz, um überhaupt eine Zukunftsperspektive zu haben», erklärte er.