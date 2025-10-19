CDU in Niedersachsen: Brandmauer zur AfD steht

In der Debatte über die Abgrenzung zur AfD macht die CDU in Niedersachsen klar: Die Brandmauer steht. (Archivbild) Friso Gentsch/dpa

Hannover (dpa/lni) –

In der erneuten Diskussion über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD bleiben die Christdemokraten in Niedersachsen bei ihrer deutlichen Abgrenzung. An der Haltung zu der Partei habe sich nichts geändert, sagte eine Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung». CDU-Landeschef Sebastian Lechner hatte eine Zusammenarbeit mit der AfD in den vergangenen Jahren immer wieder ausgeschlossen.

Frühere einflussreiche Unionspolitiker hatten sich zuvor für eine neue Strategie im Umgang mit der AfD ausgesprochen. CDU-Parteichef und Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte die AfD dagegen zum «Hauptgegner» für die bevorstehenden Wahlkämpfe und stellte klar, dass es unter ihm keine Zusammenarbeit mit der Partei geben werde.

Lechner hatte dem Zeitungsbericht zufolge im August beim CDU-Landesparteitag in Osnabrück gesagt: «Es wird keine Zusammenarbeit mit irgendwelchen Extremisten und Populisten in diesem Lande geben.» Er betonte: «Wir haben die Verantwortung, alles zu tun, damit Extremismus und Populismus in diesem Lande wieder abnehmen. Das sind unsere Gegner.»