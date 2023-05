Daniel Günther (CDU, l), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, spricht während eines Interviews nach einer Hochrechnung zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Frank Molter/dpa

Kiel (dpa) –

Bei den Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein ist die CDU in Neumünster am Sonntag trotz Verlusten erneut stärkste Kraft geworden. Die Union von Ministerpräsident Daniel Günther kam auf 29,3 Prozent (minus 4,7 Prozentpunkte). Auf Platz zwei folgte die SPD mit 25,1 Prozent. Die Grünen kamen auf 12,7 Prozent, die FDP auf 7,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,1 Prozent.