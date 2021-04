CDU Hamburg sagt Lebensmittelverschwendung den Kampf an

Weggeschmissene Lebensmittel liegen in einer Mülltonne. Foto: Christiane Raatz/zb/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die CDU Hamburg hat der Lebensmittelverschwendung den Kampf angesagt. «Wir werden uns in Hamburg und im Deutschen Bundestag dafür einsetzen, dass deutlich weniger Lebensmittel im Müll landen und Lebensmittelspenden erleichtert werden», kündigte Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß am Freitag eine entsprechende Initiative an. Weggeworfene Lebensmittel seien eine riesige Ressourcenverschwendung, klimaschädlich und könnten zudem Bedürftigen oder Tafeln nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Es müsse daher auch über schärfere gesetzgeberische Maßnahmen nachgedacht werden. Das Bundesfinanzministerium müsse zudem umfassend klarstellen, dass auf Lebensmittelspenden generell keine Umsatzsteuer anfalle.

Sein Stellvertreter Philipp Heißner betonte: «Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum genießbare Lebensmittel im Handel oder in der Produktion einfach im Müll landen sollten.» Entsprechend müssten sämtliche rechtliche Hürden so schnell wie möglich abgeschafft werden. «Langfristig brauchen wir einen Wegwerfstopp überschüssiger Lebensmittel wie in Frankreich oder Tschechien auch in deutschen Supermärkten!» Die CDU Hamburg verwies auch auf eine Studie des Braunschweiger Johann Heinrich von Thünen-Instituts zusammen mit der Universität Stuttgart, wonach in Deutschland jedes Jahr rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-64446/2