CDU gewinnt Hamburger Bezirk Bergedorf

Hamburg (dpa/lno) –

Die CDU hat bei den Hamburger Bezirkswahlen in Bergedorf die meisten Stimme erhalten – erstmals wieder seit 2008. Nach Auszählung aller 138 Stimmbezirke kam sie dort auf 28,6 Prozent der Stimmen – das war ein Plus von 4,4 Prozentpunkten, wie aus der Ergebnispräsentation des Landeswahlleiters hervorgeht. Bergedorf war am Montag der erste vollständig ausgezählte Bezirk.

Die SPD wurde dort mit leichten Zugewinnen und 26,6 Prozent zweitstärkste Kraft. Die Grünen landeten mit deutlichen Verlusten von 7,3 Punkten bei 14,6 Prozent und damit nur knapp vor der AfD, die um 5,9 Punkte zulegen konnte und 14,4 Prozent erhielt.

Auch in den übrigen sechs Bezirken konnte die CDU laut Zwischenergebnissen Zugewinne verbuchen. «Die CDU Hamburg ist wieder da und wir stehen als zuverlässiger und stabiler Partner in den Bezirken bereit», sagte Landeschef Dennis Thering. Den Erfolg führte er auf das Eintreten der CDU für mehr Sicherheit, eine funktionierende Mobilität und eine starke Wirtschaft zurück.

«Gleichzeitig haben insbesondere die Grünen starke Verluste erlitten. Damit ist die Koalition in Hamburg geschwächt und die Bürgerschaftswahl 2025 völlig offen. Das wird ein echter Dreikampf.» Thering kündigte an, nun in allen Bezirken zu sondieren, «mit welchen demokratischen Partnern und in welchen Konstellationen wir möglichst viele unserer Punkte umsetzen können».