CDU-Fraktionschef Koch attackiert SPD-Kollegen Stegner

Tobias Koch (CDU), Fraktionsvorsitzender im schleswig-holsteinischen Landtag, spricht während einer Sitzung. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Im Kieler Landtag wird der Ton wieder rauer. CDU-Fraktionschef Tobias Koch griff seinen SPD-Kollegen Ralf Stegner am Mittwoch frontal an. Koch warf Stegner vor, dieser habe in der Presse bloße Verdächtigungen und Spekulationen über mögliche Hintergründe des Rücktritts von Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) in den Raum gestellt. Stegner gehe dabei «regelrecht perfide» vor. So habe er mit großem Aufsehen Akteneinsicht gefordert, obwohl der Ministerpräsident von sich aus angeboten habe, die Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Koch bescheinigte Stegner eine «miese Art, Opposition zu betreiben».