CDU-Fraktion fordert Impflotsen zur Unterstützung Älterer

Eine Spritze wird vor den Schriftzug «Impfung» gehalten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei der Vereinbarung eines Termins für die Corona-Impfung sollten hilfsbedürftige Hamburger nach Ansicht der CDU-Bürgerschaftsfraktion von Impflotsen unterstützt werden. «Gerade älteren Menschen ohne Angehörige fällt es oft besonders schwer, sich einen Termin und die Fahrt zum Impfzentrum zu organisieren», erklärte Fraktionschef Dennis Thering am Sonntag. Die Impflotsen sollten in den Gesundheitsämtern der sieben Bezirke für die Anliegen der Bürger bei Fragen rund um das Impfen und die Vergabe von Terminen behilflich sein. Die Vereinbarung von Terminen ist online und telefonisch möglich. Es gab bereits zahlreiche Kritik an dem für viele Menschen zu komplizierten System.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-530012/2

Informationen zur Impfung

Pressemitteilung der CDU-Fraktion