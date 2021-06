CDU-Fraktion fordert Aufhebung der Maskenpflicht im Freien

Mund-Nase-Schutzmasken hängen an Haken. Foto: Rene Traut/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert die Aufhebung der Maskenpflicht im Freien. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen liege in Hamburg stabil unter 20, daher sei es an der Zeit die noch an einigen Orten geltende Pflicht aufzuheben. «Das Ansteckungsrisiko im Freien ist nach Experteneinschätzung eher gering und daher ist die Maskenpflicht draußen an der frischen Luft bei der gegenwärtig geringen Inzidenz und Beachtung der Abstandsregeln nicht mehr länger zu rechtfertigen», erklärte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Montag. In geschlossenen Räumen hält er die Pflicht zum Tragen von Masken aber weiter für sinnvoll.

© dpa-infocom, dpa:210614-99-984443/2

