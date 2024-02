CDU fordert weniger Unterricht in Pflegeausbildung

Hannover (dpa/lni) –

In der Pflegeausbildung in Niedersachsen sollte es nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion weniger Allgemeinunterricht geben. Die frei werdenden Stunden sollten für die praktische Ausbildung genutzt werden, wie aus einem Antrag hervorgeht, den die Fraktion am Donnerstag in den Landtag einbrachte.

«Wir müssen mehr Pflegekräfte ausbilden und die Attraktivität der Pflegeberufe steigern», sagte CDU-Gesundheitspolitiker Volker Meyer. Nach Angaben eines Fraktionssprechers muss in Niedersachsen bei der Ausbildung insgesamt 280 Stunden Allgemeinunterricht erteilt werden in den Fächern Deutsch, Politik, Englisch und Religion. Diesen Umfang gebe es in den meisten anderen Bundesländern nicht, teilte der Sprecher weiter mit. Der Deutschunterricht sei richtig, alle weiteren Vorgaben seien nicht notwendig. Man brauche die Auszubildenden im Betrieb, wo sie die Angestellten unterstützen sollten.

Aus den Regierungsfraktionen Grüne und SPD kamen kritische Stimmen, dass dieser Schritt einen Beitrag leisten könne, um die Situation in der Pflege zu verbessern.